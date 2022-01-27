Коробку с щенками подбросили в одну из ветеринарных клиник Салехарда

Коробку с двумя беспородными щенками подбросил неизвестный мужчина к дверям ветеринарн6ой клиники «Яранг» в Салехарде. Врачи клиники ухаживают за щенками и планируют найти им хозяев, рассказало ИА «Север-Пресс».

Ветеринары рассказали, что подброшенные щенки — это две девочки. Их уже обработали от паразитов и вскоре планируют привить. Новых хозяев будут искать с помощью клиентов клиники.

Руководитель ветклиники Мария Телятникова рассказала, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный подкидывал щенков. Однако наказать его вряд ли получится.

«Конечно, не проблема обратиться в полицию и поискать того, кто бросил щенков. Но мне эта нервотрепка не нужна — много работы. К тому же нет пока такого закона, который может наказать человека за подобные действия», — посетовала она.