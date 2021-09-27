Коробку с младенцем нашли в Челябинской области

Жители города Коркино Челябинской области нашли коробку с младенцем в доме. Теперь полиция проводит проверку. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Брошенного ребенка нашли в подъезде жилого дома в воскресенье. Жители обратились в полицию. Известно, что младенец жив, его доставили в медицинское учреждение. После обращения жителей в полиции начали проверку.

В Коркине также работают специалисты министерства социальных отношений.

«Как только будет известна личность матери, будет организована проверка действий органов и учреждений системы социальной защиты населения по работе с этой семьей в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе министерства.