facebook_pixel
    21 сентября 2020, 17:18

    Коробку с историями болезней нашли у больницы в Челябинске. В них были вымышленные диагнозы

    Нина Петлинова, Федор Горин

    Коробку с историями болезни обнаружили возле ГКБ № 8 в Челябинске. Однако никакой утечки информации не произошло — в них были написаны ненастоящие диагнозы вымышленных пациентов.

    Фото находки опубликовали в одном из местных пабликов во «ВКонтакте».

    Об этом «360» рассказала замначальника Управления, начальник отдела по связям со СМИ Управления Ксения Дурманова. Она отметила, что ведомство сразу запросило информацию о случившемся у ГКБ № 8. Они ответили, что сразу же провели внутреннюю проверку.

    «Это истории болезни не настоящие — в коробках были учебные тетради студентов кафедры акушерства и гинекологии, где разбирались случаи заболеваний несуществующих пациентов с несуществующими диагнозами — для обучения студентов-медиков. Как только нашли эту коробку, изъяли и утилизировали», — подчеркнула она.

    Ксения Дурманова отметила, что не видит в случившемся ничего серьезного.

    «Мы разматывать эту ситуацию не собираемся, потому что не произошло ничего страшного, никакой утечки информации. Это не бактериалогическое оружие, не пробирки с кровью», — подчеркнула собеседница.

    Пресс-секретарь горбольницы Алена Климова рассказала сайту 74.RU, что в ситуации разбирался лично главврач учреждения. По ее словам, коробка с недействительными документами находилась примерно в 15 метрах от мусорных баков.

    Новости SMI.FM