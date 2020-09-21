Коробку с историями болезней нашли у больницы в Челябинске. В них были вымышленные диагнозы
Фото находки опубликовали в одном из местных пабликов во «ВКонтакте».
Об этом «360» рассказала замначальника Управления, начальник отдела по связям со СМИ Управления Ксения Дурманова. Она отметила, что ведомство сразу запросило информацию о случившемся у ГКБ № 8. Они ответили, что сразу же провели внутреннюю проверку.
«Это истории болезни не настоящие — в коробках были учебные тетради студентов кафедры акушерства и гинекологии, где разбирались случаи заболеваний несуществующих пациентов с несуществующими диагнозами — для обучения студентов-медиков. Как только нашли эту коробку, изъяли и утилизировали», — подчеркнула она.
Ксения Дурманова отметила, что не видит в случившемся ничего серьезного.
«Мы разматывать эту ситуацию не собираемся, потому что не произошло ничего страшного, никакой утечки информации. Это не бактериалогическое оружие, не пробирки с кровью», — подчеркнула собеседница.
Пресс-секретарь горбольницы Алена Климова рассказала сайту 74.RU, что в ситуации разбирался лично главврач учреждения. По ее словам, коробка с недействительными документами находилась примерно в 15 метрах от мусорных баков.