Корнеры с одеждой местных дизайнеров будут работать в ТЦ Владивостока

Вместо ушедших брендов, например, Zara и H&M, в ТЦ «Калина Молл» во Владивостоке появились корнеры с одеждой местных дизайнеров. Они будут работать до конца лета, рассказал «ФедералПресс».

Цены в бутиках выше, чем были в привычном масс-маркете: вещь может стоить и 10 тысяч рублей, и 15.

«Конечно, некоторые не понимают, почему такая цена. Но есть и ценители, те, кто хочет иметь вещи не из масс-маркета, а уникальные. Просто у нас свой покупатель. Все вещи шьют во Владивостоке, очень часто это ручная работа», — рассказала продавец в корнере дизайнера Ruslana L’ah.

Каждая вещь создана во Владивостоке. Все вещи сшиты из тканей премиального качества, что тоже влияет на цену. У всех представленных брендов есть свои бутики, их адреса можно узнать у продавцов корнеров.