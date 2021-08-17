Кормовые бобы выведут из-под ограничительных мер в России

В Минэкономразвитии РФ рассказали, что меры относительно кормовых бобов, принятые еще в 2014 году, будут выведены из-под действия ответных ограничительных мер. Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, написало ИА НСН.

Разрешение на импорт семян будет «способствовать восстановлению плодородия земель, их азотному обогащению, особенно тяжелых глинистых и подзолистых почв на северо-западе России, отметили в ведомстве.

Напомним, что в 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о введении продовольственного эмбарго против стран, которые поддержали санкции Евросоюза из-за присоединения Крыма к РФ. В 2020 году кабмин России продлил действие контрсанкий до 31 декабря 2021 года.