Скончался кремлевский шеф-повар, кормивший Путина и Ельцина

Проработавший в Кремле 30 лет шеф-повар, экс-гендиректор комбината питания «Кремлевский» Виктор Беляев скончался на 65-м году жизни. Как пишет Telegram-канал «Пул № 3», Беляев был одним из самых известных поваров кремлевской кухни, он лично кормил всех отечественных лидеров от Брежнева до Путина.

Шеф-повар иногда рассказывал о своей работе и делился секретами о предпочтениях глав государства. Например, как-то он рассказал, какой десерт любит Владимир Путин.

«Не секрет, что Владимир Владимирович очень любит мороженое. Поэтому на каждый президентский прием мы всегда в десерт обязательно добавляли шарик-другой хорошего мороженого. Наше, ручной работы — или сливочное, или фруктовое. Президент особенно любит пломбир, в основном сливочный», — делился Беляев.

О смерти шеф-повара сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев, пишет Ura.ru.

«Сегодня утром ушел из жизни президент Национальной ассоциации кулинаров Беляев Виктор Борисович. Это невосполнимая утрата. Скорбим всем профессиональным сообществом», — поделился Пономарев на своей странице в Facebook.

Известно, что Беляев удивлял своими блюдами многих мировых политиков и благодаря своему искусству подружился с президентом США Ричардом Никсоном, провел мастер-класс для премьер-министра Индиры Ганди и порадовал блинчиками железную леди Маргарет Тэтчер.