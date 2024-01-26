Общество 26 января 2024, 13:50 Корма для животных от Nestle подорожают в России с 5 февраля РБК: Nestle анонсировала подорожание кормов для животных до 12% с 5 февраля Elena Mayorova/Global Look Press

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Российское подразделение швейцарской компании Nestle предупредило о подорожании кормов для животных Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix с 5 февраля. Рост отпускных цен составит до 12%. О поступившем уведомлении РБК сообщили два источника среди поставщиков кормов.

Ожидается, что влажные корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» в опте подорожают на 4%, кошачий сухой корм Felix — на 6,4–8%, сухие корма Purina One — от 1% до 10%, Pro Plan — от 1% до 12%. Товары ветеринарных линеек для кошек от Pro Plan подорожают в пределах от 4% до 12% в сегменте сухих кормов, цены на влажные вырастут почти на 10%. Цены на такие же товары для собак вырастут примерно на 10% и 7% соответственно.

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В РБК пояснили, что себестоимость меняется из-за роста закупочных цен на сырье (подорожали мясные, куриные, рыбные ингредиенты), увеличиваются логистические затраты, дорожает упаковка.

В 2023 году, по данным Росстата, наиболее ощутимо выросли цены на яйца, помидоры, груши, виноград и бананы.