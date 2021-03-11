«Корю и виню себя»: владелец сгоревшего автосервиса в Калиновке раскрыл подробности случившегося

По предварительным данным, пожар на автосервисе в Калиновке начался с котла. Однако никто из людей не пострадал. Об этом «360» рассказал владелец сервиса Андрей.

«Сгорел котел. Вспыхнул. <…> Жалко, построил не так давно, но все равно привык. Это люди пришли поддержать меня: знакомые, кто-то мимо проезжал. Все знают, что это мой автосервис. Слава богу, все живы, медпомощь никому не нужна. Что с техникой — будем думать. Страховку в свое время не сделал, теперь корю и виню себя», — рассказал он.

По данным МЧС по области, возгорание произошло утром в четверг, 11 марта. Площадь составила около 300 квадратных метров. Предварительно, сгорели 10 автомобилей. Также огонь перекинулся на соседнее административное здание. Официальная причина пожара пока не озвучена.

Местные жители засняли пожар. На кадрах можно увидеть открытое горение, а также огромный и густой столб дыма.

Также сегодня во Владимирской области произошел пожар в производственном здании возле возле завода имени Дегтярева. Информации о пострадавших не поступало.