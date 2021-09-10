Коренным народам Севера будет оказана комплексная поддержка

9 сентября в Москве состоялся Круглый стол «Об итогах этнологической экспертизы факторов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Таймыра». Представители Ассоциаций коренных народов, региональных властей, научного сообщества, а также компании «Норникель» обсудили результаты проведенных работ.

Масштабные научные исследования прошли на Таймыре с декабря 2020 года по июль 2021 года. Ученые изучили социально-культурную ситуацию и изменения исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в западной части Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в связи с технологической аварией, произошедшей в Норильске в мае 2020 года.

Исследования проходили в два этапа. Первый — экспертиза этнологических последствий инцидента на принадлежащей «НТЭК» ТЭЦ и разработка мер поддержки и развития общин коренных народов Таймыра. Второй этап включил в себя оценку медико-демографического состояния народов на исследуемой территории, определение их текущего этносоциального и этноэкономического состояния, а также перспективы их развития. Также была проведена ресурсная оценка упомянутых территорий и разработаны нормативно-справочные показатели, которые позволяют рассчитать убытки традиционной хозяйственной деятельности народов Таймыра.

Представители исследовательских институтов и организаций рассказали об итогах своей экспертизы. Так, например, по результатам веб-опроса Центра Арктических исследований Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), представители коренных народов в основном ждут от компании «Норникель» рекультивации и восстановления пострадавших земель, зарыбления водоемов и восстановления численности поголовья северного оленя.

«Главное пожелание народов — эти большие инвестиции должны направляться в стратегические, долговременные проекты, которые направлены на устойчивое благополучие», — подчеркнул Андрей Головнёв, директор Музея антропологии и этнографии. — «Я думаю, идет дело к тому, чтобы гиганты промышленности нашли в коренных народах не просто тех, кого надо гладить по головке и время от времени подкармливать денежными дотациями, а настоящих партнеров, например, в культуре природопользования, в мобильности и элегантности движения по Тундре. И дело к тому идет. „Норникель“ уже взял след, как мне кажется, в этом направлении. Появилась своя этнокультурная политика, более того, „Норникель“ уже участвует в генерировании будущей стратегии, поддерживая этнопроекты».

Компания «Норникель» давно и тесно сотрудничает с Ассоциацией коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В прошлом года АКМНС, АКМН Таймыра и «Норникель» подписали многолетнее Соглашение, в рамках которого компания выделила более 2 млрд рублей на поддержку КМН. Среди направлений, предусмотренных документом, тогда назвали жилищный вопрос, строительство Рыбозавода, ремонты и строительство важных инфраструктурных объектов, экспертные оценки поголовья оленя и другие. А 9 сентября в рамках Круглого стола стороны подписали новое, дополнительное Соглашение.

«Взаимоотношения компании „Норникель“ и коренных народов можно охарактеризовать как честные, откровенные. Стороны стараются услышать друг друга — и у нас это получается. Дополнительное соглашение — это те пункты, которые мы скорректировали в продуктивном диалоге», — подчеркнул Григорий Дюкарев, руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края.

«Дело в том, что те задачи, которые ставились в прежнем соглашении, частично уже выполнены. Есть новые задачи, которые мы оговариваем с представителями коренных малочисленных народов Севера. И исходя из этих новых задач возникла необходимость изменения этого документа. Более того, директор Норильского дивизиона Николай Уткин своим решением дополнил программу уже новыми мероприятиями, произошло увеличение нашей программы на 100 млн рублей (вдобавок к 2 млрд по условиям прежнего соглашения), если говорить о цифрах, и как раз эти новые мероприятия стали основой для заключения дополнительного соглашения», — рассказал вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачёв.

Подписание соглашения, по словам Грачёва, было решено приурочить к мероприятию, посвященному результатам этнологической экспертизы на Таймыре, чтобы обсудить необходимые вопросы с руководителями ассоциаций Севера, Таймыра и Красноярского края.

«Для нас это ответственный момент, это подведение итогов большой работы — мы целый год трудились, очень много усилий и финансовых затрат. Сегодня у нас есть конкретные документы, которые мы будем дорабатывать, поправлять, выходить на итоги», — отметил президент Ассоциации Григорий Ледков.