Коренные народы Севера пожаловались на притеснение в школах

Блогер Ейко Сэротэтто рассказал, что коренные народы Севера отказываются брать в старшую школу в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что с такой ситуацией столкнулся его племянник.

«По всему округу такая ситуация. А именно про эту женщину, завуча Панаевской школы-интерната Наталью Хабарову, мне рассказал племянник. Она говорила детям оленеводов, что в десятом классе им делать нечего», — пояснил он.

В правительстве ЯНАО ответили, что проведут проверку по этому вопросу.