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    05 июня 2021, 13:27

    Коренные народы Севера пожаловались на притеснение в школах

    Дарья Морозова

    Блогер Ейко Сэротэтто рассказал, что коренные народы Севера отказываются брать в старшую школу в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он отметил, что с такой ситуацией столкнулся его племянник.

    «По всему округу такая ситуация. А именно про эту женщину, завуча Панаевской школы-интерната Наталью Хабарову, мне рассказал племянник. Она говорила детям оленеводов, что в десятом классе им делать нечего», — пояснил он.

    В правительстве ЯНАО ответили, что проведут проверку по этому вопросу.