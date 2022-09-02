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Коренные народы Приморья примут участие в съемках нового шоу

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Съемки нового тревел-шоу «Национальность.ru» могут провести на территории Приморья. Выпуск программы будет посвящен коренным народам региона. Об этом сообщил«Золотой Рог».

Председатель Союза коренных малочисленных народов Приморского края Валентин Андрейцев заявил, что благодаря шоу россияне смогут узнать о многочисленных традициях региона, а также познакомиться с особенностями их языка и культуры. Такое просвещение помогает по-настоящему понять термин «многонациональность».

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«Ведущие проекта смогут показать проходящие в крае тематические фестивали в поддержку коренных народов, выставки-ярмарки ремесел, коллекции с артефактами в Музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Зрители узнают о наших удивительных этно-маршрутах, национальных парках „Бикин“ и „Удэгейская легенда“, — отметил Андрейцев.

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