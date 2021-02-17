Коренные народы Ямала примут участие в переписи

На Ямале открылось 13 пунктов для переписи. Процедура переписи коснется в первую очередь малых народов и упростит для них процедуру оформления льгот, сообщило «ОТР».

Переписанных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа внесут в федеральный реестр. Созданная база данных позволит представителям коренных народов избавиться от бумажной волокиты. Для оленеводов отпадет необходимость доказывать свое право на охоту.

«На каникулы летом и зимой уезжаем в поселок. Там, естественно, муж занимается охотой, рыбалкой. И чтобы потом не было никаких проблем с законом, мы уже будем внесены в единый реестр, и те же квоты по охоте и рыболовству будут распространяться», — заявила представительница малых народов Анна Сотруева.

Одним из первых пункт переписи открылся в городе Лабытнанги. Там проживают около 700 хантов, ненцев и сельпуков. Всего в Ямало-Ненецком автономном округе насчитывается около 50 тысяч представителей малочисленных северных народов.