Коренные малочисленные народы Севера получат всестороннюю поддержку

Норникель и ФАДН договорились о новых мерах поддержки КМНС. 3 декабря в Москве состоялась встреча руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова и вице-президента по федеральным и региональным программам компании «Норникель» Андрея Грачева, на которой обсуждались новые возможности для развития культуры и экономики коренных малочисленных народов Севера.

«Норникель» на протяжении долгого времени реализует программу поддержки коренных малочисленных народов Севера. На территориях производственной деятельности компании проживает 19 народностей. Сохранение традиционного уклада жизни, поддержка экономики и культуры, защита их прав — важная составляющая социальной деятельности компании. Поддержка коренных малочисленных народов включена в 10-летнюю Стратегию развития компании до 2030 года. Отдельное финансирование и мероприятия будут направлены на сбережение экологической среды, развитие туризма, обеспечение хозяйственной деятельности, строительство социальных объектов, обучение студентов, реализацию программ по сохранению языков народностей

«Федеральное агентство по делам национальностей уделяет большое внимание устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, потому что в силу своего образа жизни они очень уязвимы, — сказал руководитель ФАДН Игорь Баринов. — Одному государству с этой работой не справится. Необходимо взаимодействовать с теми компаниями, которые работают на территориях проживания коренных малочисленных народов. Норникель на сегодня единственная ресурсодобывающая компания в стране, которая в стратегии своего развития прописывает отдельный пункт поддержки представителей коренных малочисленных народов».

Глава ФАДН также отметил, что позитивный опыт взаимодействия с Норикелем можно транслировать на другие компании, которые работают в регионах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.

«Мы рассматриваем государственно-частное партнерство как рабочий инструмент для решение задач коренных малочисленных народов. Несколько лет назад Норникель и ФАДН подписали соглашение о сотрудничестве. За это время произошли очень важные изменения, в частности, были приняты законодательные акты, которые касаются КМНС. — рассказал вице-президент компани „Норникель“ Андрей Грачев. — Вышел Указ Президента о развитии Арктической зоны, в котором большой раздел посвящен поддержке коренных малочисленных народов. Мы пришли к выводу, что нам нужно новое соглашение, которое бы отражало эти изменения. Недавно было подписано соглашение с тремя общественными организациями, приставляющими интересы КМНС. Оно предполагает всестороннюю поддержку их социальной и экономической жизни. Сегодня мы договорились, что ФАДН будет оказывать методологическую помощь при реализации мероприятий программы».

Соглашение компании «Норникель» с ассоциациями коренных малочисленных народов Севера рассчитано на 5 лет, объем финансирования составляет 2 миллиарда рублей и включает в себя более 40 мероприятий. План поддержки составлен с учетом пожеланий 36 общин, проживающих на Крайнем Севере. Новое соглашение с ФАДН продолжит курс компании на поддержку народностей Севера, совместное решение их проблем и соблюдение прав.