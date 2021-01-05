Коренева проводили в последний путь аплодисментами. Видео

В Электротеатре «Станиславский» завершилось прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым. Близкие, знакомые, коллеги и поклонники проводили его в последний путь аплодисментами.

На кадрах видно, что люди продолжили хлопать даже после того, как гроб вынесли из помещения.

Владимир Коренев умер на 81-м году жизни 2 января от последствий заражения коронавирусом.

Он проснулся знаменитым после премьеры в 1961 году экранизации романа Александра Беляева «Человек-амфибия». В этом фильме Коренев сыграл главную роль. Его партнерами были Анастасия Вертинская и Михаил Козаков. Коренев чуть не погиб на съемках: актера потащила на морское дно тяжелая цепь, когда его герой Ихтиандр взбирался по ней.

Всего в фильмографии Коренева более пяти десятков полнометражных картин и сериалов. Народного артиста России похоронят на Введенском кладбище.