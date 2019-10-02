Корейские песни и модное дефиле. Пенсионеры со всей области съехались на фестиваль в Звездном городке

Послушать корейские песни, посмотреть на дефиле костюмов 20-х годов прошлого века, увидеть цыганский танец — все это возможно на четвертом фестивале любителей творческого досуга в Звездном городке.

Проект «Активное долголетие», запущенный в Подмосковье этим летом, продолжает свое шествие по Московской области. В Звездном городке прошло костюмированное шоу, на которое съехались пенсионеры со всей области.

Более 400 человек из 23 городских округов Подмосковья собрались на фестиваль «Нескучное время в Звездном». Все они приехали в таких костюмах, что позавидуют академические театры.

Источник фото: телеканал «360»

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Участницы шоу-группы из Одинцова — одна другой краше. Самой старшей из них — Нине Федотьевне Беспаловой — 82 года.

Участницы с радостью делятся секретами вечной молодости. «Нельзя злиться, завидовать. Я никогда в своей жизни не завидовала. И радовалась жизни каждую секунду», — рассказала Тамара Хворова, которая совсем не выглядит на свои 80 лет.

Источник фото: телеканал «360»

Герой России, летчик-космонавт Валерий Токарев, приветствуя участников фестиваля со сцены, заявил, что в Звездном городке нет старых людей. Ему самому меньше чем через месяц исполнится 67 лет. Но это не помешало полковнику ВВС совершить в прошлом году кругосветный перелет на самолетах-амфибиях через Северный полюс.

«В масштабе, в котором мы летаем в космосе, земная жизнь очень короткая. Поэтому это молодость, на самом деле, по сравнению с вечностью», — отметил Валерий Токарев.

Источник фото: телеканал «360»

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Фестиваль «Нескучное время в Звездном» четыре года назад придумала худрук дома космонавтов Людмила Котлова. Она сразу поняла, что пенсионерам нужна активность. Людмила уверяет, что делать из пенсионеров пассивных зрителей — неправильно.

Каждый раз на фестивале выбирают короля и королеву. Королю-2019 исполнилось 89 лет, а королеве — 85.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль успел уже стать международным. В корейском ансамбле «Пам-парам» самой старшей участнице 78 лет. Но разве кто-нибудь сможет это определить?