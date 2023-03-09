Общество 09 марта 2023, 18:41 Корейские медики выяснили, как влияют носки на качество сна

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Сотрудники университета Сеула провели исследование и выяснили, что сон в носках более глубокий и крепкий. Об этом сообщило LIVE24.

Как добавило ИА Nation News, у тех, кто спит в носках, лучше вырабатывается гормон сна — мелатонин. Также любители держать ноги в тепле засыпают в среднем на 7,5 минуты быстрее.

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Кроме того, сон в носках на более чем полчаса длиннее, чем без них. При этом отдавать предпочтение следует натуральным материалам: хлопку, кашемиру или шерсти.

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