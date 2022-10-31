«Корея была ее мечтой». Сестра погибшей в Сеуле россиянки рассказала об увлечениях девушки | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 18:48 «Корея была ее мечтой». Сестра погибшей в Сеуле россиянки рассказала об увлечениях девушки Погибшая в Сеуле россиянка Гардер мечтала получить профессию в Корее Sava Bobov/Unsplash / Unsplash

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Россиянка Кристина Гардер, погибшая в Сеуле во время празднования Хэллоуина, давно мечтала о Корее, рассказала «360» ее сестра Валерия Райман. По ее словам, девушка активно изучала корейский язык, после чего планировала поступить в один из местных институтов для получения профессии.

Корейская мечта

Погибшая давно увлекалась корейской культурой, после окончания школы пошла работать в магазин консультантом по корейской косметике, окончила техникум. Девушка копила деньги для поездки в Корею.

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«Корея была ее мечтой. Мы с ней вместе увлекались корейской культурой. А потом я просто перегорела, а она до сих пор продолжила этим увлекаться», — рассказала собеседница «360».

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В 2019 году Кристина отправилась в Корею на две недели — там она отметила свой день рождения. После этого она загорелась идеей о переезде в эту страну.

Большие планы на жизнь

По словам Валерии, погибшая перебралась в Корею полтора года назад. Она была очень целеустремленной — она изучала корейский язык в местном университете, и в декабре должна была сдать последние экзамены. Но жизнь внесла свои коррективы.

«Она хотела поступать туда (в университет — прим. ред.) уже на профессию. Говорила, что с декабря по март будет отдыхать, работать и копить на учебу. В Корее она была как белка в колесе — крутилась, работала везде, где было можно», — рассказала сестра погибшей. Она уточнила, что девушка выбирала между тем, чтобы стать айтишником или специалистом в области медицинской косметологии.

Общались незадолго до трагедии

Кристина часто общалась со своей сестрой, делилась фотографиями и видео из Кореи. Девушки общались незадолго до случившегося в Сеуле.

«Мы с ней общались в этот день, как раз по поводу документов для поступления в университет. Мне нужно было ей отправить какие-то документы, она говорила, что пошла на Хэллоуин», — рассказала Валерия.

Собеседница «360» отметила, что долго не могла поверить в то, что ее сестра погибла. Смерть россиянки подтвердил преподаватель университета, где она изучала язык.

«Я не верила до последнего», — заявила Валерия Райман.

Все случилось вечером 29 октября в Сеуле. Во время празднования Хэллоуина погибли по меньшей мере 153 человека, среди них — четыре россиянки. Их тела на пароме доставят в Приморье.