«Корея была ее мечтой». Сестра погибшей в Сеуле россиянки рассказала об увлечениях девушки | 360°

31 октября 2022, 18:48
«Корея была ее мечтой». Сестра погибшей в Сеуле россиянки рассказала об увлечениях девушки
Погибшая в Сеуле россиянка Гардер мечтала получить профессию в Корее
Россиянка Кристина Гардер, погибшая в Сеуле во время празднования Хэллоуина, давно мечтала о Корее, рассказала «360» ее сестра Валерия Райман. По ее словам, девушка активно изучала корейский язык, после чего планировала поступить в один из местных институтов для получения профессии.
Корейская мечта
Погибшая давно увлекалась корейской культурой, после окончания школы пошла работать в магазин консультантом по корейской косметике, окончила техникум. Девушка копила деньги для поездки в Корею.
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«Корея была ее мечтой. Мы с ней вместе увлекались корейской культурой. А потом я просто перегорела, а она до сих пор продолжила этим увлекаться», — рассказала собеседница «360».
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В 2019 году Кристина отправилась в Корею на две недели — там она отметила свой день рождения. После этого она загорелась идеей о переезде в эту страну.
Большие планы на жизнь
По словам Валерии, погибшая перебралась в Корею полтора года назад. Она была очень целеустремленной — она изучала корейский язык в местном университете, и в декабре должна была сдать последние экзамены. Но жизнь внесла свои коррективы.
«Она хотела поступать туда (в университет — прим. ред.) уже на профессию. Говорила, что с декабря по март будет отдыхать, работать и копить на учебу. В Корее она была как белка в колесе — крутилась, работала везде, где было можно», — рассказала сестра погибшей. Она уточнила, что девушка выбирала между тем, чтобы стать айтишником или специалистом в области медицинской косметологии.
Общались незадолго до трагедии
Кристина часто общалась со своей сестрой, делилась фотографиями и видео из Кореи. Девушки общались незадолго до случившегося в Сеуле.
«Мы с ней общались в этот день, как раз по поводу документов для поступления в университет. Мне нужно было ей отправить какие-то документы, она говорила, что пошла на Хэллоуин», — рассказала Валерия.
Собеседница «360» отметила, что долго не могла поверить в то, что ее сестра погибла. Смерть россиянки подтвердил преподаватель университета, где она изучала язык.
«Я не верила до последнего», — заявила Валерия Райман.
Все случилось вечером 29 октября в Сеуле. Во время празднования Хэллоуина погибли по меньшей мере 153 человека, среди них — четыре россиянки. Их тела на пароме доставят в Приморье.
Южная Корея
Хэллоуин
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