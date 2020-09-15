Корчевников рассказал, что почувствовал, когда узнал об опухоли
Телеведущий и актер Борис Корчевников рассказал, что почувствовал после того, как узнал, что у него опухоль мозга. Об этом сообщил Starhit.
Отмечается, что в ходе передачи «Судьба человека» телеведущая Кира Прошутинская поинтересовалась у Корчевникова, какие у него были эмоции, когда он узнал о неутешительном диагнозе. Актер признался, что почувствовал себя слабым по-настоящему.
По данным ИА Nation News, Корчевникову удалили доброкачественную опухоль пять лет назад. Он опроверг недавние слухи о возвращении болезни.