Корчевников рассказал, что почувствовал, когда узнал об опухоли

Отмечается, что в ходе передачи «Судьба человека» телеведущая Кира Прошутинская поинтересовалась у Корчевникова, какие у него были эмоции, когда он узнал о неутешительном диагнозе. Актер признался, что почувствовал себя слабым по-настоящему.

По данным ИА Nation News, Корчевникову удалили доброкачественную опухоль пять лет назад. Он опроверг недавние слухи о возвращении болезни.