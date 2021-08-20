Корабли ВМФ России заметили около побережья Алжира после запрета от Испании

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также спасательное судно «Алтай», которым власти Испании не разрешили зайти в порт Сеута, встали на якорь в 46 километрах от побережья Алжира. Об этом сообщили гибралтарские наблюдатели в соцсетях.

Испанская газета El Pais написала накануне, что МИД Испании не позволил двум российским военным кораблям зайти в порт Сеута. Все дело в том, что российские военные якобы не предоставили информацию о дальнейшем маршруте кораблей после выхода из Сеуты.

При этом издание заметило, что у Министерства обороны Испании не было никаких возражений. По данным газеты, этот шаг является политическим. Ведь весной 2022 году в Мадриде должен пройти саммит глав государств и правительств НАТО.

Визиты кораблей ВМФ РФ в Сеуту были обычной практикой в 2010–2016 годах, уточнил «Интерфакс». За этот период российские корабли разных типов осуществили порядка 60 заходов. С октября 2016 года данную практику временно приостановили из-за возражений Великобритании. Британские власти раскритиковали Испанию за материально-техническую поддержку кораблей, которые принимали участие в российских операциях в Сирии.