Общество 31 августа 2023, 11:05 Корабли ТОФ эвакуируют из Приморья туристов, отрезанных от дорог из-за подтопления ТАСС: корабли ТОФ зашли в порт Приморья для эвакуации туристов из-за подтопления пресс-служба Восточного военного округа

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Группа кораблей Тихоокеанского флота, возглавляемая большим десантным кораблем «Николай Вилков», зашла в порт Зарубино в Приморском крае, чтобы эвакуировать туристов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Отдыхающие лишились доступа к дорогам Хасанского муниципального округа из-за подтопления. На берегу для эвакуации на кораблях собрались около 200 человек, сообщил RT. Также отправки по воде ждали примерно 50 автомобилей.

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Заместитель главы администрации Хасанского муниципального округа Ирина Старцева отметила, что желающих выехать было намного больше. По ее словам, всего эвакуации ждут около тысячи человек.

Из-за сильных дождей, размытия дорог и обрушения мостов Андреевку и Зарубино отрезало от остальной части Приморья. Туристы со всего Дальнего Востока массово приезжают отдыхать на этих территориях в летний сезон.

Сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, обрушились на Приморский край еще в начале августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера.