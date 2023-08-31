Общество 31 августа 2023, 22:34 Корабли ТОФ доставили эвакуированных туристов с Хасанского побережья во Владивосток Корабли ТОФ эвакуировали туристов с Хасанского побережья во Владивосток Скриншот видео/ Telegram-канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко

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Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) доставили эвакуированных туристов во Владивосток из затопленного Хасанского района в Приморье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Корабли Тихоокеанского флота доставили эвакуированных с хасанского побережья отдыхающих во Владивосток», — написал он.

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Свой пост губернатор края сопроводил видеозаписью. На кадрах эвакуированные люди сходят с трапа корабля в порту Владивостока.

Отдыхающие застряли в Хасанском районе из-за ливней. Непогода размыла дороги и мосты. Туристов вывезли из порта Зарубино в районе села Андреевка, отмечал ранее Кожемяко. В общей сложности корабли забрали из порта 1074 человека и 34 автомобиля.

Силы Тихоокеанского флота направили в Приморье по распоряжению президента России Владимира Путина, добавил Кожемяко.