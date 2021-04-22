Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море
Корветы Тихоокеанского флота, а также ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» провели совместные артиллерийские стрельбы. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
По данным RТ, они провели учения по отработке противовоздушной обороны отрядов и провели артиллерийскую стрельбу по мишеням.
«Корабельные ударные группы <…> на полигонах боевой подготовки совместно решали комплексные задачи по уничтожению артиллерийским огнём морских воздушных и береговых целей», — рассказали в пресс-службе.
Ранее Министерство обороны РФ начало проводить в Крыму учения в рамках внезапной проверки боеготовности.