Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

Корветы Тихоокеанского флота, а также ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» провели совместные артиллерийские стрельбы. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

По данным RТ, они провели учения по отработке противовоздушной обороны отрядов и провели артиллерийскую стрельбу по мишеням. «Корабельные ударные группы <…> на полигонах боевой подготовки совместно решали комплексные задачи по уничтожению артиллерийским огнём морских воздушных и береговых целей», — рассказали в пресс-службе. Ранее Министерство обороны РФ начало проводить в Крыму учения в рамках внезапной проверки боеготовности.