Корабли Черноморского флота провели учения в Средиземном море

По данным RT, экипажи отрабатывали схватку с условными противниками. Противодиверсионные катера «Грачонок» и «Раптор» перехватили и «уничтожили» лодки противника.

«С целью профилактических действий корабли ЧФ, в том числе фрегат „Адмирал Макаров“ и морской тральщик „Иван Голубец“, провели условное гранатометание», — рассказали в Черноморском флоте.