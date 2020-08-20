Корабли Черноморского флота провели учения в Средиземном море
Корабли Черноморского флота приняли участие в военных учениях в Средиземном море. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, экипажи отрабатывали схватку с условными противниками. Противодиверсионные катера «Грачонок» и «Раптор» перехватили и «уничтожили» лодки противника.
«С целью профилактических действий корабли ЧФ, в том числе фрегат „Адмирал Макаров“ и морской тральщик „Иван Голубец“, провели условное гранатометание», — рассказали в Черноморском флоте.