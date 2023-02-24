24 февраля 2023, 02:19
Корабль «Союз МС-23» проведет на орбите 215 суток
Роскосмос: корабль «Союз МС-23» проведет в космосе 215 суток и вернет на Землю космонавтов
В Роскосмосе рассказали, сколько времени пробудет на орбите космический корабль «Союз МС-23». Он отправится в космос 24 февраля и пробудет там 215 суток. Материалы к запуску опубликованы на сайте госкорпорации.
Ожидается, что стыковка с МКС произойдет 26 февраля. Полет к станции будет длиться 48 часов 37 минут.
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На Землю он вернется в конце сентября вместе с экипажем «Союза МС-22» — Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также астронавтом НАСА Фрэнком Рубио. Общая продолжительность работы на МКС этого экипажа составит не менее 370 суток, отметил RT.
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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-23» запланирован на 03:24 по московскому времени с космодрома Байконур. Полет будет проходить в беспилотном режиме.
Ранее в Роскосмосе рассказали о запуске станции «Луна-25», которая станет первым отечественным аппаратом в современной истории России на спутнике Земли. Отправка запланирована на 13 июля этого года.
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