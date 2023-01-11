Общество 11 января 2023, 12:19 Корабль «Союз МС-22» спустят на Землю без экипажа Роскосмос анонсировал спуск корабля «Союз МС-22» с поврежденным радиатором без экипажа Роскосмос

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Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором системы терморегулирования спустят на Землю без экипажа, сообщили в Роскосмосе. Госкорпорация продлила полет космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио.

Разгерметизация внешнего контура радиатора случилась 15 декабря. В Роскосмосе подчеркнули, что специалисты не подтвердили версию с повреждением детали при ее изготовлении. Корабль пострадал в результате удара метеороида, добавили в госкорпорации и добавили, что диаметр отверстия составляет менее миллиметра.

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«Специалисты сделали вывод: „Союз МС-22“ должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск „Союза МС-23“ — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.

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Космонавты Прокопьев, Петелин и Рубио пока останутся на МКС. На Землю они вернутся на корабле «Союз-МС23». Ранее на нем планировали отправить Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О’Хара.

Роскосмос и NASA совместно изучали варианты с возвращением экипажа поврежденного корабля. Представители американского агентства отметили, что космонавты находятся в хорошем состоянии.