Корабль «Союз МС-20» с японскими туристами приземлился на Землю

Отсек корабля «Союз МС-20» с туристами из Японии на борту приземлился в Казахстане после путешествия на Международную космическую станцию. Туристы и космонавт после полета чувствуют себя хорошо, рассказали РИА «Новости» в подмосковном центре управления полетами.

Аппарат спустился на землю в 148 километрах на юго-восток от города Жезказган. Без происшествий домой вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и японцы: миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Едзо Хирано.

Вылет с МКС состоялся ночью 19 декабря. «Союз МС-20» отстыковался от космической станции в 02:50 по московскому времени, а в 05:18 корабль уже начал тормозить около Земли. После начала снижения «Союз» разделился на несколько отсеков, в одном из которых находились космонавты. Капсула с ними вошла в плотные слои атмосферы, окруженная плазмой, и наконец приземлилась при помощи парашютов.

Бизнесмен Маэдзава вместе со своим помощником и российским пилотом прибыл на МКС 8 декабря. Маэдзава старался выполнить на станции задания из списка «100 things you want MZ to do in space!». Задачи для него придумали желающие на специальном сайте. Помимо этого, японцы вели блог на YouTube, принимали участие в медицинском исследовании и играли в бадминтон в невесомости.