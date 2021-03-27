Корабль «Союз МС-18» назовут именем Гагарина в честь годовщины первого полета в космос

Космический корабль «Союз МС-18» назовут в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Он отправится на МКС 9 апреля, за три дня до 60-летней годовщины первого полета человека в космос. Об этом сообщил Роскосмос.

Космический корабль отправится на МКС 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур. В честь 60-летия первого полета в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года, корабль назвали именем Юрия Гагарина. Кроме того, ракету-носитель «Союз-2.1а» перекрасили в бело-голубую цветовую схему. Такая же была использована на ракете «Восток-1», на которой летал Гагарин.

На головной обтекатель ракеты-носителя нанесут символику празднования 60-летия с момента полета в космос первого человека, а на экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля уже появилось имя Юрия Гагарина.

Корабль доставит на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хай. Они проведут в космосе 191 сутки. Их дублерами являются космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн Макклейн.

27 марта на космодроме Байконур прошел первый день тренировок для космонавтов.

«Под контролем специалистов госкорпорации „Роскосмос“ они примерили полетные скафандры „Сокол КВ-2“, протестировали их на герметичность и заняли места в корабле „Союз МС-18“. После чего ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работу с оборудованием, с которым предстоит работать на борту МКС», — сказано в сообщении ведомства.