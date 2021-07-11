Корабль с миллиардером Брэнсоном отправился в космос

Миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет на космолете VSS Unity своей компании. Корабль вылетел с частного космодрома в Нью-Мехико.

На борту находятся два пилота и четыре пассажира, включая самого Брэнсона. Самолет выведет VSS Unity на высоту 15-20 километров, а потом космолет отделится от него. У него начнет работать собственный двигатель.

За 60 секунд он по баллистической траектории достигнет высоты 80-90 километров над уровнем Земли. Оттуда пассажиры и экипаж смогут полюбоваться планетой и провести четыре минуты в невесомости.

Потом космолет вернется на Землю. Его будут сажать пилоты в ручном режиме. За полетом Брэнсона можно наблюдать в прямой трансляции «360».

Перед полетом Брэнсона успел посетить основатель SрасеХ Илон Маск. По данным The Sunday Times, он тоже собирается совершить полет на следующем рейсе Virgin и даже внес залог в размере 10 000 долларов. Когда это произойдет, пока неизвестно. Брэнсон заявил, что может ответить взаимностью и купить билет на рейс SpaceX в будущем.