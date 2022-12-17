Общество 17 декабря 2022, 19:50 Корабль — носитель крылатых ракет «Буря» начал испытания на море Малый ракетный корабль «Буря» начал испытания на море перед вхождением в Балтфлот РИА «Новости»

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Малый ракетный корабль — носитель крылатых ракет «Калибр» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» «Буря» начал испытания на море перед вхождением в состав Балтийского флота. Об этом 17 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Новейший малый ракетный корабль (МРК) „Буря“ проекта 22800 <…> приступил к прохождению программы государственных испытаний в морских полигонах Балтфлота», — отметили в сообщении.

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Во время испытания экипаж вместе с заводской сдаточной командой проведет маневренное и скоростное тестирование. Они проверят работу всех элементов, в том числе вооружения, навигации и радиотехники. В рамках испытаний экипаж осуществит артиллерийские стрельбы по морской цели.

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При буксировке в порт назначения в шторм в апреле 2022 года затонул крейсер «Москва». Однако украинские СМИ заявили, что потопление корабля произошло из-за атаки боевиков ВСУ, сообщил портал «Утро.ру». Якобы силы Украины неоднократно запускали «Нептуны» в сторону Черноморского флота. В российском Минобороны предположения журналистов не подтвердили.