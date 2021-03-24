Корабль Маска вызвал ложный сигнал о разгерметизации на МКС

На МКС сработала ложная сигнализация о разгерметизации и пожаре. Как выяснилось, она была вызвана некорректной работой программного обеспечения пилотируемого корабля Crew Dragon компании Илона Маска.

После срабатывания сигнала экипаж проверил герметичность модулей МКС и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара, сообщило РИА «Новости». По данным NASA, специалисты на Земле начали выяснять причину ложного срабатывания сигнализации.

«Предварительный анализ — мы видим что-то в программном обеспечении Crew Dragon», — сказал специалист хьюстонского Центра управления полетами астронавту Шэннон Уолкер.

По данным источника РИА «Новости», ложный сигнал поступил из американского сегмента станции. Из-за этого сработала сигнализация и на российском сегменте станции. Кроме того, сигнал о пожаре в российском модуле «Заря» был связан с некорректной работой датчиков дыма.

В середине марта стало известно, что российский космонавт Сергей Корсаков может стать одним из первых россиян, кто полетит на Сrew Dragon — американском корабле, который создала компания Илона Маска SpaceX.