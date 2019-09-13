Корабль, машины и натуральные материалы. В Одинцове появились новые детские площадки

Старые детские площадки все реже встречаются в подмосковных городах. На их месте появляются современные детские игровые комплексы. В Одинцове открылось сразу два. Один установили в микрорайоне Трехгорка, другой — на Молодежной улице. Тематику оформления выбирали сами жители. Площадки строятся по губернаторской программе.

Почувствовать себя настоящими пиратом, капитаном дальнего плавания или водителем авто теперь легко получится у детей в Новой Трехгорке. Там открыли игровой тематический комплекс, посвященный транспорту. В центре площадки установили корабль, а по бокам машины.

«На этом месте раньше была детская площадка, но, к сожалению, она была не очень хорошего качества — не было таких современных конструкций. Все было скромно: один кораблик, одна машинка — и деткам, конечно, этого не хватало обилия всего интересного», — рассказала местная жительница Юлия Егорова.

Источник фото: телеканал «360»

Эту площадку привели в порядок по программе губернатора «Наше Подмосковье». Благоустройство длилось несколько месяцев. За рабочим процессом следили местные жители. Они же выбрали и тематическое оформление игрового комплекса.

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«Я бы сюда добавил еще лавочки, потому что понимаю, что все дети приходят с родителями, с бабушками-дедушками, которые должны наблюдать за детьми. Поэтому, мне кажется, лавочек не хватает. Мы их обязательно доставим, в следующих программах по благоустройству тоже это будем учитывать», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одну детскую площадку доверили открыть самим детям. Ребята со всего двора перерезали красную ленту.

Площадь этого игрового комплекса составляет 450 квадратных метров. Тематика детского городка — экология: почти все конструкции сделаны из дерева.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом дворе ее очень-очень ждали. И спасибо нашему губернатору, и нашему главе за то, что они слышат мам, слышат детей. И мы будем ее беречь, мы будем содержать ее в чистоте», — поделилась руководитель клуба «Супер Мамочки Одинцово» Оксана Артюхина.

Источник фото: телеканал «360»

На каждой новой площадке установили камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион», поэтому опасаться за своих детей родителям больше не придется. В 2019 по программе губернатора «Наше Подмосковье» в Одинцовском округе появится девять игровых комплексов. Один из них находится в Звенигороде, а восемь в Одинцове.