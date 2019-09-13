Корабль, машины и натуральные материалы. В Одинцове появились новые детские площадки
Почувствовать себя настоящими пиратом, капитаном дальнего плавания или водителем авто теперь легко получится у детей в Новой Трехгорке. Там открыли игровой тематический комплекс, посвященный транспорту. В центре площадки установили корабль, а по бокам машины.
«На этом месте раньше была детская площадка, но, к сожалению, она была не очень хорошего качества — не было таких современных конструкций. Все было скромно: один кораблик, одна машинка — и деткам, конечно, этого не хватало обилия всего интересного», — рассказала местная жительница Юлия Егорова.
Эту площадку привели в порядок по программе губернатора «Наше Подмосковье». Благоустройство длилось несколько месяцев. За рабочим процессом следили местные жители. Они же выбрали и тематическое оформление игрового комплекса.
Фестиваль волейбола прошел в Одинцове. Команды тренировали профессиональные игрокиПодробнее
«Я бы сюда добавил еще лавочки, потому что понимаю, что все дети приходят с родителями, с бабушками-дедушками, которые должны наблюдать за детьми. Поэтому, мне кажется, лавочек не хватает. Мы их обязательно доставим, в следующих программах по благоустройству тоже это будем учитывать», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Еще одну детскую площадку доверили открыть самим детям. Ребята со всего двора перерезали красную ленту.
Площадь этого игрового комплекса составляет 450 квадратных метров. Тематика детского городка — экология: почти все конструкции сделаны из дерева.
«В этом дворе ее очень-очень ждали. И спасибо нашему губернатору, и нашему главе за то, что они слышат мам, слышат детей. И мы будем ее беречь, мы будем содержать ее в чистоте», — поделилась руководитель клуба «Супер Мамочки Одинцово» Оксана Артюхина.
На каждой новой площадке установили камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион», поэтому опасаться за своих детей родителям больше не придется. В 2019 по программе губернатора «Наше Подмосковье» в Одинцовском округе появится девять игровых комплексов. Один из них находится в Звенигороде, а восемь в Одинцове.