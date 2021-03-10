Корабль из «Мандалорца» воздвигли в Якутии. Создатель рассказал, как это было

Житель Якутии Айаал Федоров рассказал «360», как он объединился с командой для создания макета космического корабля Razor Crest из сериала «Мандалорец». Федоров сообщил, что корабль построили за три месяца.

Федоров признался, что они с ребятами хотели быть первыми, кто создаст копию корабля из «Мандалорца», потому что до них в мире этого еще никто не делал. Строительство корабля начали 10 декабря 2020 года, как только спроектировали его размеры. Завершили работу несколько дней назад. Высота корабля составила 3,85 метра, длина — 14 метров, ширина — 10 метров.

«Мы сделали его из ДВП, фанера, еще дерева бруски. Основа — железо, чтобы поднять манипуляторы, и двигатели из пенопласта, чтобы были максимально легкие», — рассказал Федоров.

Автор идеи признался, что изначально они не планировали обставлять корабль изнутри, но после того, как об этом их попросили подписчики, решили сделать кабину.

«Когда мы начинали, нас было только двое, потом потихоньку набрали команду. Сейчас в команде пять человек», — сказал он.

Федоров отметил, что проект с самого начала не предполагал никакой коммерческой выгоды, ему просто очень понравился этот корабль. Он рассказал, что с ними связывались каскадеры, которые снимались в «Мандалорце». Они сделали репост и поставили лайки в Instagram, но сами актеры или представители Lucasfilm с ними пока не связывались.

Американская актриса Джина Карано, сыгравшая в «Мандалорце», ранее рассказала о травле со стороны Disney и Lucasfilm.