Корабль «Георгий Курбатов» торжественно спустили на воду в Балтийске

Корабль противоминной обороны (ПМО) «Георгий Курбатов» вошел в состав военно-морского флота России. В Балтийске по этому случаю сегодня, 20 августа, прошла торжественная церемония. На корабле подняли военно-морской флаг. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что военный корабль успешно выполнил весь комплекс испытаний, в том числе в морских полигонах Балтийского флота. Оттуда он отправится к месту постоянного базирования и войдет в состав 68-й бригады охраны водного района Черноморского флота, написал «Взгляд».

Корабли такого типа предназначены, прежде всего, для борьбы с морскими минами. Кроме того, они умеют с легкостью находить умные мины не только в воде морских акваторий, но также и в морском грунте, не входя в опасную зону. «Георгий Курбатов» обладает высокой маневренностью и имеет самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, как и другие корабли ПМО.