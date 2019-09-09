Корабль «Федерация» переименуют. Почему?

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал решение переименовать космический корабль «Федерация» в «Орла». По его словам, предыдущее название противоречит идее корабля в морском смысле этого слова, где боевые плавсредства называют кораблями, а гражданские — судами.

«Вы когда-нибудь видели корабль с названием „Федерация“? Корабли бывают „Бесстрашный“, „Отчаянный“, „Стремительный“. Либо взять старые называния, которые были при Петре Первом или его батюшке. „Орел“ это первый корабль, где появился триколор. Первый военный парусный корабль европейского типа», — объяснил Рогозин. Его слова привело РИА «Новости».

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По словам Рогозина, слово «корабль» и боевое название не обязательно означает что космический летательный аппарат обязательно будет выполнять боевые задачи. Просто название должно быть патриотическим.

По словам Рогозина, космос «должен рассказывать об истории страны» — это значит, что летательные аппараты должны быть как-то связаны названиями с географией России или с ее отличительными символами.