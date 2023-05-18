Общество 18 мая 2023, 13:36 Корь в Московском государственном университете локализовали Роспотребнадзор: в МГУ провели противоэпидемические мероприятия в связи с корью Сайт мэра и правительства Москвы

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У двух студентов Московского государственного университета подтвердили заболевание корью. Всего обнаружили три случая, но один из них медицинские работники опровергли. Учащихся отправили на удаленку. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

«Мы уже локализовали ситуацию с эпидемией, ничего страшного… Приняли все необходимые меры», — рассказал он.

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Признаки кори на прошлой неделе сначала обнаружили у студента исторического факультета университета. В связи с чем управление Роспотребнадзора по Москве направило руководству МГУ предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

Сегодня информации об увеличении числа заболевших нет.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Самый явный признак заражения — красная сыпь. Больше всего инфекция распространена у детей от двух до пяти лети. Среди взрослых она встречается редко. Чаще всего у тех, у кого нет прививки.

Ранее ТАСС сообщил, что из-за данной ситуации студентов МГУ Шуваловского корпуса перевели на дистанционное обучение.