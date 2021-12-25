Копию России построят в Minecraft

Копия России появится Minecraft в масштабе один к одному, то есть каждый блок будет равен одному метру. Строительством занимается команда игроков TeamCIS.

Воссоздавать российские города в Minecraft игроки начали еже в феврале. К декабрю они построили копии 50 населенных пунктов в масштабе один к одному. Некоторые достопримечательности команда показала в ролике на своем YouTube-канале.

Всего в строительстве участвуют шесть тысяч пользователей. Но присоединится к работе может любой желающий. Для этого необходимо следовать инструкции, опубликованной в группе проекта во «ВКонтакте».

«Начинайте строить и вместе мы сможем осуществить мечту о воссоздании всей Земли в Minecraft», — призвали в TeamCIS.

В игре уже построили не только Москву и Петербург, но и небольшие города. Игроки сделали копии Пскова, Выборга, Кронштадта, Новокузнецка, Вышнего Волочка, Исты, Мытищ и других городов.

Авторы проекта создали интерактивную карту, на которой отметили все построенные города. В Minecraft уже есть Киев, Львов, Баку, Нур-Султан и другие населенные пункты постсоветских стран.