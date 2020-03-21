Копию памятника Жукову убрали вслед за оригиналом

Памятник Маршалу Жукову на Манежной площади заменили на временный. Жителям столицы такие перемены пришлись не по душе, но скульптуру уже убрали. Теперь постамент пустует.

«Там сейчас только постамент. Вечером забрали памятник. Значит, им что-то не понравилось там», — цитирует издание «Подъем» одного из рабочих.

Памятник Жукову исчез утром 20 марта. О проведении работ не сообщалось, поэтому многие граждане начали переживать, что его совсем демонтируют. Оказалось, что памятник забрали на реставрацию и вернут после ее завершения. Вместо скульптуры установили временный памятник, но он оказался слишком тяжелым.

«Думали на время поставить, но когда сейчас сняли памятник Жукову существующий, то стало понятно, что стилобатная часть тоже нуждается в реставрационных работах. Тем более что этот памятник еще значительно тяжелее, чем первый, основной», — пояснил РИА «Новости» глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

В итоге постамент решили больше не трогать. Отреставрированного Жукова вернут на площадь к празднованию 75-летия Победы.

Монумент был установлен в Москве 8 мая 1995 года в честь празднования 50-летия победы в Великой Отечественной войне, пишет Ura.ru.