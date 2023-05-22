Общество 22 мая 2023, 15:35 Копию Албазинского острога в Амурской области воссоздадут в июне

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Строительство копии Албазинского острога в Амурской области планируется завершить в конце июня. Исторический комплекс воссоздаст поселение русских первопроходцев в 17 веке, сообщил сайт kp.ru.

В настоящее время комплекс готов на 95%, полностью завершено строительство трех угловых башен. Сейчас специалисты работают на крепостной стене и укладывают кровлю проездной башни.

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Отмечается, что воссозданная копия острога поспособствует развитию туризма в регионе. Также на площадке комплекса будут проходить занятия для школьников и студентов.