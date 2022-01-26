Копеечные премии сотрудников костромского колледжа признали незаконными

В Костроме экс-сотрудница автотранспортного колледжа Юлия Присяжная выиграла судебный процесс против учебного заведения. Женщину уволили после публикации приказа руководства о стимулирующих выплатах сотрудникам.

Решение в пользу Присяжной вынес Ленинский районный суд Костромы, сообщили в его пресс-службе.

«Суд пришел к выводу об обоснованности заявленных <…> требований и взыскал с ОГБПОУ „Костромской автотранспортный колледж“ в пользу истца задолженность по выплатам за стаж за период с января 2019 года по март 2021 года включительно в сумме 67 432 рублей 50 копеек», — отмечено в документе.

Шумиха вокруг этой истории поднялась летом 2021 года, когда Юлия Присяжная опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» приказ руководства о так называемых стимулирующих выплатах сотрудникам. Сумма зависела от стажа работы и варьировалась от 50 копеек до 2,5 рубля.

Источник фото: «ВКонтакте»

В автотранспортном колледже Костромы женщина проработала 22 года, сообщило издание Znak. Причем 16 лет Присяжная занимала должность заместителя директора. Увольняли ее дважды. Первый раз — из-за того, что «вынесла сор из избы — сообщила о хищении средств из государственной казны». Кадровое решение в итоге признали в суде незаконным.

Практически одновременно Совет колледжа решил снова выплачивать премии педагогическому коллективу — от 500 до 2,5 тысячи рублей в зависимости от стажа. Присяжная подсчитала, что за не полученные в 2019–2020 году надбавки учебное заведение должно ей 67,5 тысячи рублей. Но руководство колледжа решило выйти из ситуации снижением размера стимулирующих выплат, сделав суммы фактически советскими.

В администрации колледжа попытались оправдаться и сослались на ошибки прежнего руководство. Временное снижение размера надбавок там объяснили финансовыми трудностями. А Юлию Присяжную в итоге сократили, но и это кадровое решение женщина теперь оспаривает.