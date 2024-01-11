Общество 11 января 2024, 20:59 Координатора «Левого фронта» задержали по делу об оправдании терроризма Координатору «Левого фронта» предъявили обвинение в оправдании терроризма Pixabay

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Координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма, ему уже предъявили обвинение. Об этом «Интерфаксу» рассказала его адвокат Виолетта Волкова.

По ее мнению, в действиях, инкриминируемых 46-летнему Удальцову, нет состава преступления. Предполагается, что 12 января следствие обратится к Басманному суду с просьбой поместить координатора «Левого фронта» под стражу. Волкова добавила, что не может раскрывать подробности дела из-за подписки о неразглашении данных предварительного следствия.

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Утром Сергей Удальцов заявил, что у него дома устроили обыск, позднее мужчину доставили в СКР для допроса. «Левый фронт» входит в штаб протестных действий партии КПРФ, с которым координируются все действия движения. Об этом рассказал секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.