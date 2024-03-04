Общество 04 марта 2024, 13:07 «Кооператив „Судорога“». Галкин высмеял российских артистов на концерте в США Шоумен Галкин высмеял Газманова и Лепса, назвав их кооперативом «Судорога» РИА «Новости»

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Шоумен Максим Галкин* во время концерта в Соединенных Штатах выступил с критикой в отношении российских звезд. Он высмеял артистов, указав на их возраст, сообщила газета «Аргументы и факты».

По словам юмориста, частью Российской музыкальной ассоциации являются такие артисты, как Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Лариса Долина.

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Он уточнил, что средний возраст членов ассоциации превышает 70 лет. По этой причине название «кооператив Судорога» больше всего подходит для них.

Ранее руководитель ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Галкина* на распространение фейков о Вооруженных силах России. Если факты распространения юмористом ложной информации подтвердятся, он может лишиться загородного дома в деревне Грязи.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.