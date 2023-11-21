Общество 21 ноября 2023, 14:04 «Контур.Толк»: большинство россиян раздражает слово «коллеги»

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Многих россиян раздражают слова, которые употребляют их коллеги. Об этом сообщил Life со ссылкой на опрос сервиса видеосвязи «Контур.Толк».

Так, самым неприятным респонденты выбрали слово «коллеги». Его назвали раздражающим 26% опрошенных. Еще 24% рассказали, что их бесит сочетание «доброго времени суток». Также в список попали фразы «это на минутку, это быстро» и «надо было вчера». О них рассказали 12,6% и 11% соответственно.

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