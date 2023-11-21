21 ноября 2023, 14:04
«Контур.Толк»: большинство россиян раздражает слово «коллеги»
Многих россиян раздражают слова, которые употребляют их коллеги. Об этом сообщил Life со ссылкой на опрос сервиса видеосвязи «Контур.Толк».
Так, самым неприятным респонденты выбрали слово «коллеги». Его назвали раздражающим 26% опрошенных. Еще 24% рассказали, что их бесит сочетание «доброго времени суток». Также в список попали фразы «это на минутку, это быстро» и «надо было вчера». О них рассказали 12,6% и 11% соответственно.
Работа
Реклама
Реклама