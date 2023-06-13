Общество 13 июня 2023, 00:32 Концовку второй части «Терминатора» поменяли в погоне за деньгами Кинопоиск

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Конец второй части «Терминатора» умышленно поменяли ради финансовой выгоды. Об этом сообщило издание Sport24.

Многие поклонники знаменитой франшизы посчитали «Терминатор 2: Судный день» лучшей картиной среди других. Именно эта часть собрала в прокате 500 миллионов долларов, за что получила статус легенды. Изначально второй фильм должен был стать завершающим, однако продюсер Марио Кассара изменил концовку по финансовым соображениям.

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Режиссер Джеймс Кэмерон придумал позитивный конец для франшизы — главный герой избирается в Сенат и не стоит во главе сопротивления. Однако продюсер понял, что фильм понравился аудитории и люди готовы платить не только за вторую часть, но и за третью, поэтому финал необходимо поменять на тот, за которым следует логическое продолжение.

Уже в 2019 году создатели начали работать над третьим фильмом — «Терминатор: Темные судьбы». Несмотря на ожидания Кассара, поклонники холодно восприняли продолжение и кинокартина не окупилась в прокате.

Ранее стало известно, что знаменитые сказки «Золушка» и «Спящая красавица» будут пересняты в хоррор-версиях. Режиссером фильмов стала Луиза Уоррен, которая уже имеет опыт в съемке ужастиков.