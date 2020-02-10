«Концлагерь для животных» нашли в Приморье. Полиция возбудила дело

В Приморье жестокое обращение с животными стало поводом для возбуждения уголовного дела. «Концлагерь» в Артеме для домашних питомцев попросили закрыть местные жители.

Петицию в адрес прокуратур Артема и Приморья разместили на прошлой неделе на платформе change.org. В ней говорилось, что на одном из участков семья несколько лет подряд убивает и разделывает на мясо собак. Содержат животных в клетках в ужасных условиях. Уголовное дело попросили возбудить против мужчины и его дочери.

«Помогите закрыть концлагерь для животных. <…> Уже много лет в этом доме убивают и разделывают на мясо собак! Страшно видеть, как они стоят в клетках на улице, привязанные так, что невозможно даже лечь», — рассказали в петиции.

Ее составители отметили, что «всюду здесь царит смерть», попросили «прекратить этот ад».

Полиция проверила размещенную в Сети информацию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Правоохранители собирают необходимые доказательства.