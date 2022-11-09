«Концлагерь» для собак нашли в Свердловской области | 360°

Общество 09 ноября 2022, 04:23 «Концлагерь» для собак нашли в Свердловской области В Свердловской области зоозащитники нашли «концлагерь» для собак РИА «Новости»

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Зоозащитники нашли «концлагерь» для собак в городе Камышлове Свердловской области. Они выяснили, что животных морят голодом и держат в ужасных условиях в одном из частных приютов. Об этом написали «Известия».

«Я приехала в приют и увидела кошмар: собаки истощены, обезвожены, в угнетенном состоянии. Вокруг антисанитария, фекалии. Щенки больные, у многих понос. <…> Первые три дня я даже боялась к ним подойти — они на пальцы смотрели, как на сосиски», — рассказала общественный инспектор по обращению с животными Елена Матушкина.

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Она пояснила, что по заказу мэрии приют занимался содержанием бездомных собак, которых отлавливали на улицах. В клетках зоозащитница увидела десятки животных. Они находились в неотапливаемом здании бывшего свинарника, где температура составляла +10 градусов. Собак не выпускали гулять и кормили непонятной субстанцией с плесневелым хлебом.

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Об ужасных условиях в приюте стали активно писать пользователи соцсетей и местные СМИ. После этого на ситуацию обратил внимание мэр Камышлова Алексей Половников. Он организовал проверку и заявил, что проблему в итоге решили.