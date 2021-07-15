Концерты в России предложили проводить по системе COVID-free

Организаторы концертов попросили внести изменения в постановление Роспотребнадзора об антиковидных ограничениях, чтобы мероприятия можно было проводить по системе COVID-free. Об этом написала газета «Коммерсант».

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций обратилась к главному санитарному врачу Анне Поповой, попросив рассмотреть возможность проведения «свободных от ковида» концертов. На такие мероприятия предлагается пускать по QR-кодам, отрицательному результату ПЦР-теста, справке о прохождении вакцинации или перенесенной болезни.

Организаторы также призвали ввести ограничение, чтобы в случае ухудшения эпидобстановки мероприятия могли отменять не позже чем за семь дней до начала. Основатель концертного агентства Eventation Сергей Мурадов отметил, что действующие рекомендации Роспотребнадзора не страхуют от отмен концертов в последний момент.

COVID-free протокол поможет спасти многие запланированные концерты, отметила омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

В регионах действуют разные ограничения. В Москве массовые мероприятия могут одновременно посещать не более 500 человек. А в Петербурге ввели ограничения, по которым заполняемость концертных залов не должна превышать 1,5 тысячи человек.