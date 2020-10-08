Концерты в ресторанах и кафе предложили запретить до конца года

Необходимо запретить выступления музыкантов в ресторанах, барах и кафе до конца года. Это поможет сдержать распространение коронавируса, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

«В небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции», — сообщил Федоров в письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Копию приводит RT.

Он указал, что это очень опасно, особенно сейчас, осенью, когда коронавирус снова активно распространяется. Федоров предлагает запретить любые живые выступления в помещениях, где оказываются услуги общепита.

Ранее Сергей Собянин написал в своем блоге, что частным школам и кружкам Москвы лучше уйти на двухнедельные каникулы, которые совпали бы с официальными днями отдыха в столице. Одновременная пауза в работе всех детских учреждений сделает меры по борьбе с распространением коронавируса еще более эффективными.

При этом власти Москвы не обязывают частные заведения закрываться, а лишь рекомендуют это сделать. Собянин пояснил, что многие частные школы, сады и кружки уже последовали совету мэра.