Концерты, музеи и фестиваль цветов: Москва отметит 874-й день рождения

Москва 11 и 12 сентября будет отмечать свой 874-й день рождения. В течение двух праздничных дней москвичей и гостей города ждут концерты, экскурсии, мастер-классы и другие развлечения.

Основное мероприятие пройдет в парке «Зарядье». Там 11 сентября с поздравлениями для горожан выступит президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. После выступления главы государства запланирован большой концерт.

Насыщенная программа ожидает посетителей парков, музеев и на выставках. Полный список мест, которые можно посетить в праздничные дни, приводит ТАСС. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что день города отметят в усеченном формате. Не насколько скромно, как в самый разгар локдауна в 2020 году, но все-таки без массовых городских гуляний.

Сейчас на нескольких площадках столицы уже проводится фестиваль «Цветочный джем» — все желающие могут полюбоваться произведениями искусства из цветов.

С размахом, хоть и без сильной толпы, отметили День города в подмосковном Зарайске. Там провели фестиваль воздухоплавания. Все желающие могли подняться над городом и несколько минут полюбоваться красотой видов.