Учащиеся школ искусств и «Москино» подготовили в честь 9 Мая концерты и кинопоказы

Более 20 праздничных мероприятий проведут московские школы искусств и сеть кинотеатров «Москино» в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в программах сможет любой желающий. Можно будет посмотреть советские фильмы, которые до сих пор помнят и любят миллионы зрителей.

В парке «Кузьминки-Люблино» 9 мая пройдет концерт «Салют, Победа!». Его подготовили воспитанники детской школы искусств «Центр». Вместе с преподавателями выступят более 200 учащихся.

На арт-аллее, которую организует школа, детям и взрослым предложат стать дизайнерами коллективной открытки ко Дню Победы, сыграть в шахматы и создать сувенир на мастер-классах по рукоделию.

В кинотеатрах «Москино» покажут лучшие картины выдающихся советских режиссеров Василия Шукшина, Михаила Ромма, Семена Тимошенко, Михаила Калатозова. В День Победы состоится показ военной драмы «На семи ветрах». Картину представят исполнительница главной роли, народная артистка РСФСР Лариса Лужина, а также историк и журналист Григорий Пернавский.

Ученики Детской школы искусств «Юность» дадут концерт в парке Сосенки. Музыкальную программу представят также воспитанники Щаповской детской школы искусств «Гармония». В 15:00 на площади перед Домом культуры «Солнечный» они вместе с преподавателями исполнят произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны.

В здании Совета ветеранов района Аэропорт организовали «Бал Победы». В праздничном мероприятии примут участие ветераны войны и труда, солисты Концертного образцового оркестра РЖД и студенты Театрального художественно-технического колледжа. В программу включили конкурсы «Танцевальный марафон», «Этикет», «Литературный салон». Кроме того, вместе с Александром Гладковым, Татьяной Уваровой и другими знаменитыми солистами можно будет спеть песни военной тематики. В рамках акции «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» ветераны вместе со студентами исполнят стихотворения под музыку военных лет.