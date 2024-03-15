15 марта 2024, 12:32
Концерты группы «Слот» отменили в семи городах России
Концерты рок-группы «Слот» весной и летом отменили в семи городах России
Весенние и летние концерты рок-группы «Слот» отменили в семи городах России. Об этом сообщили в Telegram-канале музыкального коллектива.
«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене ряда концертов. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — написали музыканты.
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Так, мероприятия не пройдут 4 марта в Калуге, 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде, 12 мая в Архангельске, 1 июня в Ярославле и 2 июня в Иванове. Вернуть билеты можно по месту их приобретения.
Группу «Слот» в 2002 году основал Игорь Лобанов вместе со своими коллегами Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых, а узнаваемый женский вокал принадлежит Теоне Дольниковой. Первый альбом вышел в 2003 году.
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